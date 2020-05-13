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Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bekleniyor. Motorinde cuma gününden geçerli olmak üzere 10 kuruş civarında indirim bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında beklentisini artırıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirime gidilmesi bekleniyor.

Motorinde ise fiyatlarda çok sert bir yükselik olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olmak üzere 10 kuruş civarında indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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