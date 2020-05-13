Son dakika: Mart ayı cari açık rakamları belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın mart ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu yılın mart ayında 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, martta 1 milyar 160 milyon dolar açık verdi. Söz konusu hesap geçen yılın mart ayında 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişti.
Aynı dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar da martta bir önceki yılın aynı ayına göre 9 milyon dolar azalarak 1 milyar 49 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler dengesinin martta 3,6 milyar dolar, 2020 sonunda ise 8,2 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta 796 milyon dolar oldu.
TCMB tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 14 milyon dolar azalarak 796 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde portföy yatırımları 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mart ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili mart ayında diğer sektörler 81 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, mart ayında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 644 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 565 milyon dolar net azalış kaydetti.
Bu dönemde, yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 460 milyon dolar, genel hükümet 109 milyon dolar ve diğer sektörler 3 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise mart ayında 16 milyar 589 milyon dolar net azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2019 Ocak-Mart
|2020 Mart
|2020 Ocak-Mart
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-416
|-4.923
|-7.644
|1.
|İhracat
|44.849
|13.473
|43.042
|2.
|İthalat
|47.567
|17.762
|52.534
|Mal Dengesi
|-2.718
|-4.289
|-9.492
|3.
|Hizmet Gelirleri
|11.010
|2.902
|10.863
|4.
|Hizmet Giderleri
|6.574
|2.167
|6.607
|Mal ve Hizmet Dengesi
|1.718
|-3.554
|-5.236
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.607
|495
|1.637
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|3.914
|1.667
|3.871
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-589
|-4.726
|-7.470
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|173
|-197
|-174
|B.
|SERMAYE HESABI
|26
|-3
|-13
|C.
|FİNANS HESABI
|-4.716
|7.676
|5.993
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|496
|178
|545
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.493
|974
|2.582
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-138
|2.192
|3.386
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|8.564
|-3.306
|-2.952
|11.1.
|Hisse Senetleri
|882
|-1.063
|-2.083
|11.2.
|Borç Senetleri
|7.682
|-2.243
|-869
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|9.580
|-856
|-2.065
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|1
|-1
|12
|12.3.
|Bankalar
|7.525
|-500
|-1.753
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.054
|-355
|-324
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.597
|-3.830
|-3.757
|13.1.
|Merkez Bankası
|-28
|-5
|-4
|13.2.
|Genel Hükümet
|-123
|-109
|-67
|13.3.
|Bankalar
|-248
|-3.020
|-1.065
|13.4.
|Diğer Sektörler
|3.996
|-696
|-2.621
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|4.326
|-12.602
|-13.650
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-1.243
|-3.987
|-2.873
|GENEL DENGE
|-3.083
|16.589
|16.523
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|3.083
|-16.589
|-16.523
|14.
|Resmi Rezervler
|3.083
|-16.589
|-16.523
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı
- Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması
- Sigaraya zam geldi mi?
- Çin'den ABD kararı!
- 81 il valiliğine çay üreticileri için genelge
- Sosyal güvenlikte gurur tablosu!
- ''Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak''
- Son dakika: Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
- Afrika ülkeleri ile ikili ticaret hacmi 4 kat arttı
- Araç sahiplerine iyi haber! İndirim geliyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA
- Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları
- 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?
- Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?