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Selçuk Bayraktar koronavirüsle mücadele kapsamında yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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İŞTE YERLİ SOLUNUM CİHAZININ İLK PROTOTİPİ

Koronavirüsle mücadelede de görev başına geçen Baykar Teknik Müdürü , yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü , yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

MİLLİ ORTAKLIK

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı SELÇUK BAYRAKTAR YERLİ SOLUNUM CİHAZININ İLK PROTOTİPİNİ PAYLAŞTI

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