07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY, evcil olmayan hayvanların Türkiye'ye girişine izin vermeyecek

THY, evcil olmayan hayvanların Türkiye'ye girişine izin vermeyecek

Türk  Hava Yolları () koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile 'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2020
ABONE OL
THY, TÜRKİYE'YE GİRİŞİNE İZİN VERMEYECEK

Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan duyuru ile taşıma amacı fark etmeksizin tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, gelincik, sürüngen ve kemirgen gibi evcil olmayan hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişi ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" denildi.

14 GÜN KARANTİNA ŞARTI
Evcil hayvanlara ilişkin olarak yapılan açıklamada ise, "Ticari amaçlı olmayan sağlık kartı sahibi köpek, kedi, kuş, süs balığı gibi evcil hayvanların ise yolcu ile beraber seyahat (PETC/AVIH/ESAN/SVAN) edebilmesine izin verilmiştir. Ancak yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan hayvanın, hayvan sahibi ile beraber 14 gün izolasyonunun sağlanması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

THY, Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdi THY, KUVEYT'TEKİ 340 TÜRK VATANDAŞINI TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi KENYA VE TANZANYA'DAN 272 TÜRK THY UÇAĞIYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
THY İngiltere'deki 337 Türk'ü ülkeye getirdi THY İNGİLTERE'DEKİ 337 TÜRK'Ü ÜLKEYE GETİRDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA