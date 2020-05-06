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THY, Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdi

Türk Hava Yolları, yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkeye getirmeye devam ediyor. 'te bulunan vatandaşı, yeni tip önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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KUVEYT'TEKİ 340 TÜRK VATANDAŞI TÜRKİYE'YE GELDİ

'te bulunan vatandaşı, yeni tip önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Başkan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren uçağı, Ankara 'na indi.

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere ve 'ye gönderildi.

Vatandaşların 270'i Çankırı'da, 70 ise Kırıkkale'de karantinada kalacak.

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