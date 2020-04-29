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Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi

, yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkeye getirmeye devam ediyor. , koronavirüsle mücadele kapsamında ve 'daki 272 Türk vatandaşını Samsun'a getirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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272 TÜRK THY UÇAĞIYLA TÜRKİYE'YE GELDİ

ve 'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı 'ye ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve AFAD'a bağlı ekipler uçaktaki yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi, valizler ise dezenfekte edildi.

İşlemlerinin ardından 272 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilecek.

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