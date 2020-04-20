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THY İngiltere'deki 337 Türk'ü ülkeye getirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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İNGİLTERE'DEKİ 337 TÜRK ÜLKEYE GELDİ

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türkler, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeye getiriliyor. İngiltere'de bulunan 337 Türk vatandaşı, ile Türkiye'ye getirildi.

İngiltere'de bulunan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla tahliye çalışması başlatılmıştı.

Bu kapsamda İngiltere'nin başkenti Londra'dan getirilen 337 Türk vatandaşı, uçağıyla akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların ateş ölçümlerini yaptı. Ardından pasaport kontrolü gerçekleştirildi.

Aralarında bir bebeğin de bulunduğu yolcular, daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.

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