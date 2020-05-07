Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli 2.153 sözleşmeli personel istihdamı için tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." müjdesini sözleriyle duyurdu.

Bakan Pakdemirli, 2 Bin 153 sözleşmeli kamu personeli alımında 790 kişilik Veteriner Hekim, 699 kişilik Ziraat Mühendisi, 363 kişilik Gıda Mühendisi, 101 Kişilik Su Ürünleri Mühendisi, 11 Veteriner Sağlık Teknikeri kontenjanı ayrıldığını belirtirken, başvuruların ilgili tarihlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın www.osym.gov.tr adresinden alınacağını kaydetti.

BAKAN PAKDEMİRLİ TARIM İL VE İLÇE MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bekir Pakdemirli, 81 tarım il, 922 tarım ilçe müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Pakdemirli, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin örnek gösterilen bir ülke olduğunu ifade ederek, güçlü altyapısının yanı sıra toplumun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle ülkenin bu alanda ABD ve Avrupa'dan daha iyi bir mücadele verdiğini söyledi.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışın büyük ivme kazandığını dile getiren Pakdemirli, "Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize yani tarımsal desteklere ayırdık. 2020 tarımsal destekleme bütçemizin yarıdan fazlası olan toplam 22 milyar liranın, 12,4 milyar liralık destekleme ödemesini de bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık." dedi.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin de konuşan Pakdemirli, "Daha önce açıklamış olduğumuz 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alıyoruz." dedi.

Yatırımlar ve desteklerle Türkiye'ye güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdıklarını kaydeden Pakdemirli, bu kapsamda tarımsal hasılayı son 18 yılda 7,5 kat artırarak 275 milyar liraya çıkardıklarını anlattı.

Pakdemirli, salgın sürecinde üretici ve tüketiciyi mağdur etmemek için tedbir aldıklarına da işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hazineye ait tarım arazileri için nisan, mayıs ve haziran kiralarını 6 ay erteledik. Ayrıca yine Hazineye ait tarıma elverişli arazilerin, çiftçimize, üreticimize bedelsiz tahsis edilmesini sağladık. Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içindeyiz. Küçük aile işletmelerine destek olmak amacıyla büyükbaş hayvan başına 65 lira ve küçükbaş hayvan başına 6,5 lira olmak üzere, toplamda 100 milyon liralık yem desteği vereceğiz."





"SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞI YAPAN FİRMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarını açıkladığını hatırlatan Pakdemirli, hükümet ve bakanlık olarak bütün imkanlarıyla çiftçilerin yanında olduklarını dile getirdi.

Pakdemirli, sunumunu yaptıkları uzaktan eğitim anlayışıyla kurgulanan "Tarım Orman Akademi" portalının tarım ve orman sektörü için eğitsel ve bilimsel dönüşüme vesile olacağını belirterek, sistem içindeki Dijital Tarım Kütüphanesi'nde tarımla ilgili binlerce kitap ve akademik makaleye de anında ulaşılabileceğini kaydetti.

Böylece çiftçinin tarımsal üretim teknik ve teknolojilerinden haberdar olacağına dikkati çeken Pakdemirli, "Verimli üretim yaparak maksimum verim alacak, kazancını da artıracak. Çiftçilerimizin bu sistemdeki dersleri muhakkak takip etmelerini teşvik etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, kırmızı et üretiminde, dünya ile rekabet edilebilir konuma gelinmesi için en önemli üretim alanı olan küçükbaş yetiştiriciliğinde tarım il ve ilçe müdürlerinden özel gayret beklediklerini de ifade ederek, yetiştiricilerin et ve süt alanındaki üretim maliyetlerinin takip etmelerinin ve çiğ süt satış fiyatına uyulmasının önemini dile getirdi.

Ürünlerde fiyatlarına spekülatif artış yapan firmaların yakından izlenmesini de isteyen Pakdemirli, "Aşılama çalışmalarında ama özellikle de brucella aşılamalarında hassasiyet bekliyorum. Bu dönemde brucella hastalığını ülke hayvancılığının kaderi olmaktan çıkaralım. 'Üreticiyi koruyan, tüketiciyi de kollayan' politikamızın sahada hakim olmasını sizler sağlayacaksınız." şeklinde konuştu.

"İLÇELERİMİZDEKİ ATIL TARIM ARAZİLERİ BELİRLENSİN"

Pakdemirli, tarım takvimini de dikkate alarak 21 ilde, yüzde 75 hibe tohum temini suretiyle 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi' başlattıklarını anımsatarak, proje kapsamında hububat, yağlı tohumlar ve baklagiller gibi stratejik ürünlerin, üretimini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Pilot uygulama olarak atıl durumdaki Hazine arazilerinden 14 bin dekarının, tarımsal üretime kazandırılmasını hedeflediklerini anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda tarım takviminin elverdiği öncelikle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas illerimizde, Hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. 23,2 milyon hektar tarım arazisi olan ülkemizde, yaklaşık 3 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmakta olup, bu arazilerin 2 milyon hektar alanı üretime kazandırılabilecek durumda. İlçelerimizdeki atıl tarım arazilerinin belirlenmesi, bu arazilerin üretim yapmak isteyenlere kiralanması için çalışma yapmanızı istiyorum."

"İZİNSİZ YAPILAN HOBİ BAHÇELERİ TARIMSAL ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Pakdemirli, son zamanlarda tarım arazilerine izinsiz olarak birçok hobi bahçesi yapıldığını ve bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini kaydederek, bu tür yapılarla ilgili durum tespiti yapılmasını ve çözüm önerilerinin bakanlığa iletilmesini istedi.

Sözleşmeli üretimin en önemli basamağı olan Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) devreye aldıklarını hatırlatan Pakdemirli, il ve ilçe müdürlerine DİTAP'ın tanıtımı için, yüz yüze görüşmeler de dahil olmak üzere her türlü yayım çalışmasını gerçekleştirmelerini isteyerek, bu süreçte somut görevlendirmeler yapacaklarını söyledi.

"TEK GAYEMİZ, MARİFETİN TAKDİR EDİLMESİ"

İç denetim mekanizmasının sağlanması adına bu yılın mart ayında il müdürlüklerinin performansının, bakanlık merkez teşkilatının 19 anahtar performans göstergesi üzerinden üçer aylık periyotlar halinde izlenmeye ve değerlendirilmeye başlandığını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sizlerden beklentim çiftçilerimizin her türlü sorununda yanlarında olmanız ve ilçenizde tarımsal hasılayı artırmaya yönelik çalışma yürütmeniz. Yine ilçe müdürlerimizin başarısında, hangi miktarda atıl alanları tarımsal üretime kazandırdığınız ve birim alandan elde edilen verimi hangi oranda artırdığınız bizim için en önemli gösterge olacak. Milletimiz ve memleketimiz namına tarım ve ormanın geleceği adına ortaya koyduğumuz iyi niyetli çaba manipüle edilmeye çalışılsa bile tek gayemiz, marifetin takdir edilmesi ve yanlışların en baştan düzeltilmesinden başka bir amaç taşımamakta."

Vatandaşı ve yöreyi kalkındıracak her türlü girişimin desteklenmesini isteyen Pakdemirli, "Bir tarlaya destek veriyorsak gidin bakın, ekiliyor mu biçiliyor mu? Devlet olarak üretim için çok çok veriyoruz, veririz de. Yetimin de hakkının bulunduğu bu hibe, teşvik ve desteklerin takibini muhakkak yapmalıyız. Takip ederseniz aldığınız kararların, verdiğiniz desteklerin sağlamasını yapmış olursunuz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, tarım il ve ilçe müdürlerine aktarılan bütçeleri ve yerel idareden sağlanan kaynakları tasarruflu ve etkili kullanmaları çağrısında da bulundu.