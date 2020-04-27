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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan başvuru sayısını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan Kısa Çalışma Ödeneği için yapılan başvurulara ilişkin son rakamlar hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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BAKAN SELÇUK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE YAPILAN BAŞVURU SAYISINI AÇIKLADI

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, " şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde sektörel kısıt olmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini hatırlatarak başvuru yapan firmaların sektör içindeki dağılımına yer verdi.

Buna göre, imalat sektörü yüzde 39, toptan ve perakende ticaret yüzde 15, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyeti yüzde 12, eğitim yüzde 6, diğer sektörler ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yeni önlemleri devreye aldık SON DAKİKA: AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: YENİ ÖNLEMLERİ DEVREYE ALDIK

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