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Yerli solunum cihazının ilk ihracatı Litvanya'ya yapıldı

 koronavirüsle mücadele kapsamında yerli cihazı üretmeyi başardı ve dışa bağımlılığı sıfıra indirdi. Arçelik, Biyovent,  ve Baykar mühendislerince yapılarak salgın döneminde geliştirilen yerli ve milli solunum cihazları, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya'ya satıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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, koronavirüs ile yürüttüğü amansız mücadele önemli başarı kaydetti. Kovid-19 salgını nedeniyle önem kazanan yoğun bakım cihazları konusunda çalışma başlatan Türkiye yerli ve milli solunum cihazını geliştirmeyi başardı.

Arçelik, Biyovent, ve Baykar mühendislerince yoğun mesai yapılarak üretilen solunum cihazlarına birçok ülkeden de talep geldi. delfi.lt sitesinde yer alan habere göre yerli ve milli solunum cihazları, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya'ya satıldı.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE TANITILDI

Biosys önderliğinde Baykar Makine, Arçelik ve ASELSAN'ın desteğiyle seri üretimine başlanan yerli Biyovent banttan indi ve tarafından ilk etabının açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nde yerini aldı.

Biyovent (ventilatör), temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için üretilen mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.

5 BİNE ÇIKACAK

İlk etapta 100 adet üretilen yerli ve milli solunum cihazı sayısının, mayıs sonuna kadar 5 bin adeti bulacağı kaydedildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs salgını pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken, Türkiye ayaklarının üzerinde dimdik duruyor" açıklamalarıyla gelinen mesafe hakkında bilgilendirmede bulundu.

BİYOVENT'İN ÖZELLİKLERİ

Biosys tarafınan üretilen yerli ve milli solunum cihazı Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. 5 yıllık çalışması sonucu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, , CYBERPARK destekleriyle üretilen cihaz, şu özellikleri taşıyor:

- Milisaniyeler içerisinde tepki verir.

- Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen terapisi (HFOT) modlarına sahip.

- Entegre nebülizör sistemine sahip.

- Hasta durumunu operatöre daha anlamlı sunmak için Biyovent anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösterir.

- Basınç-Zaman, Hacim-Zaman, Akış-Zaman; Döngüler: Basınç Hacim, Basınç-Akış ve Akış-Hacim Grafikleri

- Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gösterir.

- Grafik durdurma özelliği ile grafik ve döngüleri dondurarak kullanıcıya analiz imkanı sunar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye de nefes oldu | Video SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: YERLİ SOLUNUM CİHAZLARI SOMALİ'YE DE NEFES OLDU | VİDEO
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