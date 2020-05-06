TSK gücüne güç katıyor! ASELSAN'ın ürettiği yazılım tabanlı telsizler teslim edildi
ASELSAN'ın ürettiği 1300'den fazla yazılım tabanlı telsiz daha TSK'ye teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sırt, araç ve sabit tipteki telsizlerle TSK'nin ortak milli kriptolu, elektronik harp korumalı, yüksek hızlı telsiz veri ağı ihtiyacı karşılanacak" dedi. Demir, "Ülkemiz son teknolojik yapıya sahip yazılım tabanlı telsizlerini Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Endonezya gibi ülkelere ihraç ederek, bu telsiz ailesiyle dünyada önemli ihracatçılardan biri olmayı başarmıştır" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok daha etkin ve güvenli haberleşmesini sağlayan yazılım tabanlı telsizlere yenileri eklendi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine teslimatlarını başarılı şekilde sürdürdüğünü söyledi.
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