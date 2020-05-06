07 Mayıs 2020, Perşembe
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TSK gücüne güç katıyor! ASELSAN'ın ürettiği yazılım tabanlı telsizler teslim edildi

'ın ürettiği 1300'den fazla yazılım tabanlı telsiz daha 'ye teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, "Sırt, araç ve sabit tipteki telsizlerle TSK'nin ortak milli kriptolu, elektronik harp korumalı, yüksek hızlı telsiz veri ağı ihtiyacı karşılanacak" dedi. Demir, "Ülkemiz son teknolojik yapıya sahip yazılım tabanlı telsizlerini , , , gibi ülkelere ihraç ederek, bu telsiz ailesiyle dünyada önemli ihracatçılardan biri olmayı başarmıştır" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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TSK GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok daha etkin ve güvenli haberleşmesini sağlayan yazılım tabanlı telsizlere yenileri eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine teslimatlarını başarılı şekilde sürdürdüğünü söyledi.

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