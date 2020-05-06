TSK gücüne güç katıyor! ASELSAN'ın ürettiği yazılım tabanlı telsizler teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok daha etkin ve güvenli haberleşmesini sağlayan yazılım tabanlı telsizlere yenileri eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine teslimatlarını başarılı şekilde sürdürdüğünü söyledi.