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Dolar ne kadar olur? İşte piyasalarda son durum...

Son dakika haberi... Dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,15'dan işlem görüyor. Vatandaşların merak ettiği olur? sorusuna analistler açıklama geldi. İşte piyasalarda ve dolarda son durum...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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Dün 7,02-7,10 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 7,0749'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 7,15'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 7,7140'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 8,8685'ten satılıyor.

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