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Haberler Galeri 'Milli Mücadele' ruhuyla geliştirildi! Yerli solunum cihazı böyle üretiliyor

'Milli Mücadele' ruhuyla geliştirildi! Yerli solunum cihazı böyle üretiliyor

Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı'nın seri üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan Elektronik İşletmesi'nde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde; 4 Türk şirketi tarafından, "Milli Mücadele" ruhuyla geliştirilen yerli solunum cihazının üretim süreci, böyle görüntülendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: 5 bin tane yerli solunum cihazı üretilmiş olacak SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK AÇIKLADI: 5 BİN TANE YERLİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLMİŞ OLACAK

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:43
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'Milli Mücadele' ruhuyla geliştirildi! Yerli solunum cihazı böyle üretiliyor

Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı'nın seri üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan Elektronik İşletmesi'nde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

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'Milli Mücadele' ruhuyla geliştirildi! Yerli solunum cihazı böyle üretiliyor

Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde; 4 Türk şirketi tarafından, "Milli Mücadele" ruhuyla geliştirilen yerli solunum cihazının üretim süreci görüntülendi.

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'Milli Mücadele' ruhuyla geliştirildi! Yerli solunum cihazı böyle üretiliyor

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, cihazın seri üretime geçiş öyküsünü ve önümüzdeki takvimini anlattı.

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'Milli Mücadele' ruhuyla geliştirildi! Yerli solunum cihazı böyle üretiliyor

Ocak ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Biosys ile yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Öztürk, "Biosys aslında TÜBİTAK desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğini daha önceden almış bir start up'ımız. ASELSAN, Baykar ve Sanayi Bakanlığı bir araya geliyorlar ve 'bu cihazı yüksek adette nasıl üretebiliriz?' diye çalışıyorlar. Ve bu dönemde akıllarına Arçelik Garage geliyor." bilgilerini verdi.

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'Milli Mücadele' ruhuyla geliştirildi! Yerli solunum cihazı böyle üretiliyor

"GARAGE'DA BULUŞTUK VE HIZLA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Arçelik Garage'ın dünyanın en iyi hızlandırma ve prototipleme merkezlerinden biri olduğunu anlatan Öztürk, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır bey beni aradı. 'Böyle bir proje var, ne diyorsun Oğuz' dedi. Ben dedim 'Bakanım hemen gelin, konuşalım. Birlikte Garage'da buluştuk. Biosys ve Baykar'dan da arkadaşlarımız vardı. Hep birlikte gözden geçirdik ve hızla çalışmaya başladık. Kısa bir sürede bunu seri olarak üretebileceğimizi paylaştık." bilgilerini verdi.