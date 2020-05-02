Son dakika: Merkez Bankası açıkladı! BKM'ye ilave sorumluluklar verilecek
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, "Ödemeler alanında bankamızca belirlenen geliştirme konularında Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) ilave rol ve sorumluluklar verilecektir." dedi.
TCMB Başkan Yardımcısı Şener, Merkez Bankası'nın BKM'ye hakim ortak olma süreci, ödemeler sisteminin geleceği ve yeni dönemde BKM'nin faaliyetlerine ilişkin sorularına şu yanıtları verdi.
SORU: "2019 yılı kasım ayında gerçekleştirilen 6493 sayılı kanun değişikliği ile Merkez Bankası'na neden bir kuruluşa hissedar olma yetkisi verildi?"
CEVAP: "Ülkemizdeki ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak' Merkez Bankası'nın asli görevlerinden biridir. Bu anlamda bankamız, ülkemizin en önemli ödeme sistemi olan Elektronik Fon Transfer (EFT) sisteminin hem kurucusu hem de işleticisidir. Kasım 2019'da 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapıldı. Merkez Bankası ödemeler alanında tek yetkili kurum haline gelirken, bu alandaki rol ve sorumluluklarımız da arttı. Yasadaki yeni düzenlemeler bankamıza, sahip oldukları sistemin işleyişinde bir sıkıntı oluşması durumunda finansal istikrarı ve ekonomik aktiviteyi ciddi biçimde olumsuz etkileme potansiyeli bulunan, yani 'sistemik öneme sahip' sistem işleticilerine hissedar olma yetkisi tanıdı."
SORU: "BKM'de nasıl bir hissedarlıktan bahsediyorsunuz, biraz açabilir misiniz?"
CEVAP: "BKM, kartlı ödemeler alanında hizmet vermek üzere kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Ülkemizde gerçekleşen kartlı ödemeler için yönlendirme ve doğrulama hizmeti, kartlı işlemlere ilişkin ihraççı ve kabulcü kuruluşlar arasındaki takas ve mutabakatın yürütülmesi, yurt dışı kartlı sistem kuruluşları ile bağlantı kurulması gibi konularda BKM oldukça kritik roller üstlenmektedir. Ayrıca, kartlı ödemeler alanında faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından uygulanan bazı standartlar da yine BKM tarafından belirlenmektedir. Alınan karar ile Merkez Bankası, sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olan BKM'ye, çoğunluk hisselerini satın alarak hissedar oldu. Bu hissedarlığa paralel olarak ödemeler alanına ilişkin bankamızca belirlenen geliştirme konularında BKM'ye de ilave rol ve sorumluluklar verilecektir. Değişen hissedarlık yapısı sonrasında hakim ortak Merkez Bankası olmak kaydıyla bankaların payları ve yönetim kurulunda temsilcileri olmaya devam edecektir."
"ÖDEMELER SİSTEMİNDE DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK MODEL OLMAK İSTİYORUZ"
SORU: "Hissedarı olacağınız BKM, kar amacı güdüyor olacak mı?"
CEVAP: "BKM, kesinlikle kar amacı güden bir kuruluş olmayacaktır. Burada alınan karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve dönüşümünü yönlendirmek amacıyla alınmıştır. Bu inisiyatifin amacı, ödeme sistemlerinin kamu yararı gözetilerek, kapsayıcı, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi yönünde bankamıza düşen sorumlulukların yerine getirilebilmesidir."
SORU: "Merkez Bankası'nın hissedar olmasından sonra BKM'nin faaliyetlerinde ne gibi değişiklikler beklemeliyiz?"
CEVAP: "Merkez Bankası olarak ödeme sistemlerinde dünya çapında örnek model olabilecek, teknolojisini günün gereklerine uygun şekilde sürekli geliştiren ve rekabetçi bir ödemeler ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Öngörülen yeni yapıda BKM, kartlı ödemeler alanındaki faaliyetlerinin yanında, yenilikçi ödeme yöntemlerine yönelik uygulama alanlarını araştıracak, 7/24 çalışacak anlık perakende ödemeler platformunun geliştirilmesine katkı sunacak, QR kod ve açık bankacılık gibi ödemeler alanının ihtiyacı olan standartların oluşturulmasında aktif rol alacaktır. BKM'nin uzun vadede yurt dışına açılması ve ağını genişleterek ülkemizin ödemeler alanında önce bölgesel, daha sonra küresel bir referans noktası haline gelmesi için üstleneceği role ilişkin yol haritamızı da yakında kamuoyu ile paylaşacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?
- Kira yardımı başvuru nasıl yapılır?
- Bakan Selçuk uyardı: Paylaşmayın!
- Üniversite öğrencisinin acı sonu!
- Solunum cihazı ihracatında önemli gelişme!
- 14 milyar dolarlık tweet! Keskin düşüş
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak?
- Karar Resmi Gazete'de! O süre 15 Haziran'a uzatıldı
- Milli savaş uçağı için yazılım çalışmaları başlıyor!
- İşte Türkiye'den yardım isteyen ülke sayısı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?
- Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...
- Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum
- Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
- 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı