Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Uysal açıkladı! İşte yeni enflasyon tahmini
Son dakika haberi... TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum yapıyor.
Başkan Uysal'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Salgın nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz toplantıda enflasyon raporunu açıklayacağım. Virüs salgını etkilerine dair çalışmalara yer verdik. Ülkemiz ekonomilerine yansımalarını turizm, dış talep ve enflasyon açısından değerlendirdiğimiz açıklamalar da mevcut.
Salgının hızla yayılması ekonomileri birçok kanaldan etkiledi. Küresel tedarik zinciri ve üretim üzerinde etkisini gösterdi. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümlerindeki zayıflama derinleşmektedir. Salgının küresel birliktelik kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda fon çıkışları gerçekleşmiştir.
2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi. TL'de değer kaybı görüldü ve oynaklıklar arttı. Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ekonomideki güçlü seyir ocak-şubat döneminde devam etti. Mart ayında hizmetler sektörü faaliyeti hızla zayıfladı. Gelişmiş ülkelerde enflasyon tahminleri geriledi.
Bu süreçte parasal ve mali tedbirler uygulanıyor. Salgınla gelişen ülkelerde portföy çıkışları görüldü. Portföy akımlarının yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz. Veriler 2. çeyrek için belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Cari işlemler yıl genelinde ılımlı seyir izleyecektir.
Yılın ilk çeyreğinde çekirdek enflasyon göstergeleri ılımlı seyretti. Enflasyonda tahmin belirsizliği bir miktar arttı. Etkileri sınırlandırmak amacıyla nakit akışı desteklenmesine yönelik tedbir seti koyduk. Fonlamanın önemli kısmını döviz karşılığı TL swap işlemleriyle karşıladık.
TL ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik ve öngörülebilirlik artırılmıştır. Bu süreçte kapsamlı likidite tebdirleri açıkladık. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite tanımlandı. İhracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik reeskont kredi düzenlemeleri yaptık. DİBS Piyasası likiditesinin desteklenmesine yönelik adımlar attık.
Ham petrol varsayımını 60 dolardan 32 dolara şeklinde düzenledik. Yüzde 11 gıda enflasyonu ise yüzde 9.5 olarak güncelledik. 2020 yıl sonunda yüzde 7,4, 2021'de yüzde 5,4 olacağı tahmin edilmektedir. Orta vade düzeyinde yüzde 5'te istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.
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