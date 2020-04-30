30 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika! Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?
tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Nisan'da brüt rezervleri, 1 milyar 291 milyon dolar azalışla 52 milyar 661 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Nisan'da 53 milyar 952 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 173 milyon dolar azalarak 33 milyar 959 milyon dolardan 33 milyar 786 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 464 milyon dolar azalışla 87 milyar 911 milyon dolardan 86 milyar 447 milyon dolara düştü.

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