Tokat’ta kazada aydınlatma direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Tokat Zile kara yolu üniversite kavşağında Ozen Çelen (21) idaresindeki 05 LR 878 plakalı otomobil yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

HAYATA VEDA ETTİ

Refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişiye kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

MORGA KALDIRILDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan Zafer Çelen ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

AİLESİNİN YANINA GELMİŞTİ

İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen gencin korona virüs salgını önlemleri kapsamında memleketine gelerek ailesinin yanında kaldığı kaydedildi.