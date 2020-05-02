Tokat’ta kazada aydınlatma direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti. İstanbul’da üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen gencin korona virüs salgını önlemleri kapsamında memleketine gelerek ailesinin yanında kaldığı kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Zile kara yolu üniversite kavşağında Ozen Çelen (21) idaresindeki 05 LR 878 plakalı otomobil yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
HAYATA VEDA ETTİ
Refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişiye kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.
MORGA KALDIRILDI
Kazadan yaralı olarak kurtulan Zafer Çelen ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
AİLESİNİN YANINA GELMİŞTİ
İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen gencin korona virüs salgını önlemleri kapsamında memleketine gelerek ailesinin yanında kaldığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İşte Türkiye'den yardım isteyen ülke sayısı!
- Bakan Selçuk uyardı: Paylaşmayın!
- 14 milyar dolarlık tweet! Keskin düşüş
- Dolarda son durum
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak?
- Karar Resmi Gazete'de! O süre 15 Haziran'a uzatıldı
- Milli savaş uçağı için yazılım çalışmaları başlıyor!
- Emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak?
- Solunum cihazı ihracatında önemli gelişme!
- Kira yardımı başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?
- Evde bakım aylığı zamlanıyor! 2020 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...
- Dolarda son dakika hareketliliği! Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 2 Mayıs euro ve dolar kuru son durum
- Altın fiyatları SON DAKİKA! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 2 Mayıs canlı altın fiyatları ne kadar?
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
- 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı