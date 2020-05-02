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Tokat’ta kazada aydınlatma direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti. ’da üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen gencin korona virüs salgını önlemleri kapsamında memleketine gelerek ailesinin yanında kaldığı kaydedildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ACI SONU!

Edinilen bilgiye göre, Zile kara yolu üniversite kavşağında Ozen Çelen (21) idaresindeki 05 LR 878 plakalı otomobil yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

HAYATA VEDA ETTİ

Refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişiye kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

MORGA KALDIRILDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan Zafer Çelen ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

AİLESİNİN YANINA GELMİŞTİ

'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen gencin korona virüs salgını önlemleri kapsamında memleketine gelerek ailesinin yanında kaldığı kaydedildi.

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