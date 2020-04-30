Son dakika: Merkez Bankası (TCMB) Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak olarak hissedar olduğunu duyurdu. "Ortaklık" haberine ilişkin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada BKM'nin, TCMB'den aldığı izinler kapsamında faaliyet gösterdiği ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Türkiye'nin ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirildiği vurgulandı.
"TCMB, BKM'YE HAKİM ORTAK OLARAK HİSSEDAR OLMUŞTUR"
BKM'nin, Merkez Bankası'ndan aldığı izinler kapsamında faaliyet gösterdiği ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Türkiye'nin ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM'nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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