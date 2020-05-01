01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Türk Hava Yollarının () 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediği iddialarına ilişkin, "Kazakistan vatandaşlarının 'den tahliyelerine tüm makamlarımız bugüne kadar her türlü kolaylığı göstermiştir. Kazakistan makamları da bu durumu bilmektedir." ifadesini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
DIŞİŞLERİNDEN KAZAKİSTAN'IN THY İDDİASINA YANIT!

Aksoy, Sözcüsü'nün 'nin 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediğine yönelik iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Kazakistan vatandaşlarının 'den tahliyelerine tüm makamların bugüne kadar her türlü kolaylığı sağladığına dikkati çeken Aksoy, Kazakistan makamlarının da bu durumu bildiğini belirtti.

Aksoy, Kazakistan'ın Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Kazakistan'a gidecek THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşu ve Kazakistan vatandaşlarının da söz konusu uçuşla ülkelerine dönebileceği konusunda zamanında bilgilendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin talebi üzerine THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarını ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir. Bununla birlikte Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan'ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir."

Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi KENYA VE TANZANYA'DAN 272 TÜRK THY UÇAĞIYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
THY Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşını Ankara'ya getirdi THY FAS'TA BULUNAN 277 TÜRK VATANDAŞINI ANKARA'YA GETİRDİ
THY İngiltere'deki 337 Türk'ü ülkeye getirdi THY İNGİLTERE'DEKİ 337 TÜRK'Ü ÜLKEYE GETİRDİ
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel sefer yapacak THY, ALMANYA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN 7 ŞEHİRDEN ÖZEL SEFER YAPACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA