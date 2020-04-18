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THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel sefer yapacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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İŞTE TÜRKİYE'NİN FARKI! ÖZEL SEFERLER YAPILACAK

Türk Hava Yolları  salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle 'ye dönemeyen vatandaşlar için 'nın 7 kentinden özel seferler düzenleyecek.

'nin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle 'da bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 20-21 Nisan'da Frankfurt'tan, 21 Nisan'da Hannover ve Hamburg'dan, 21-22 Nisan'da Köln'den, 22 Nisan'da Berlin'den, 22-23 Nisan'da da Münih ve Düsseldorf'tan seferi yapılacak.

14 GÜN KARANTİNA…

Uçağa binen vatandaşlar, Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün mecburi karantinaya alınacak.

TANI KONUNANLA UÇAĞA ALINMAYACAK

Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

THY ABD'deki Türkleri ülkeye getirmek için 3 yerden özel sefer düzenleyecek THY ABD'DEKİ TÜRKLERİ ÜLKEYE GETİRMEK İÇİN 3 YERDEN ÖZEL SEFER DÜZENLEYECEK
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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