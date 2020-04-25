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THY Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşını Ankara'ya getirdi

Türk Hava Yolları, yurt dışında bulunan Türkleri ülkeye getirmeye devam ediyor. Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşı yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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THY FAS'TA BULUNAN 277 TÜRK VATANDAŞINI GETİRDİ

Fas'ta bulunan 277 Türk vatandaşı yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 277 Türk vatandaşını Fas'tan getiren THY'nin "Heybeliada" uçağı, 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Aksaray'a gönderildi.

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