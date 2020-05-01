01 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Trump yönetimi kara listeye almıştı! Amazon'dan açıklama geldi

Son dakika haberine göre ’de Trump yönetimi, ’a ait 5 yabancı siteyi “kara listeye” alması sonrası internet devi Amazon’dan konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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KARA LİSTEYE ALINMIŞTI! DEV ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Amerika Birleşik Devletleri'nde () Trump yönetimi online alışveriş platformu 'a ait 5 yabancı siteyi "kara listeye" aldı.

Karar kapsamında Amazon'un , , , ve 'de hizmet veren platformları her yıl açıklanan kara listenin içerisinde yer aldı.

Trump yönetiminin aldığı bu karara gerekçe olarak "sahte" ürünlere işaret edilirken, Amazon bu kararın tamamen siyesi olduğunu ifade etti.

Amazon, geçen sene kaybettiği ve 'a verilen 10 milyar dolarlık "bulut" sözleşmesine itiraz etmişti, söz konusu anlaşma şu aşamada federal hakimler tarafından yeniden değerledirmeye alınmıştı.

Kamuoyu önünde anlaşmazlıklarını sıkça dile getiren Trump ile Amazon'un sahibi 'ın aralarındaki en şiddetli tartışma 10 milyar dolarlık sözleşme nedeniyle yaşanmıştı.

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