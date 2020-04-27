Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları

Son dakika haberi; ilk kez Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın detaylarını alçıladığı, Türkiye'yi bilişim alanında dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak 1 milyon yazılımcı projesi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı, önemli bir bilgilendirmede yaptı. İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 16:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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