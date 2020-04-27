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Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları

Son dakika haberi; ilk kez Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın detaylarını alçıladığı, Türkiye'yi bilişim alanında dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak 1 milyon yazılımcı projesi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı, önemli bir bilgilendirmede yaptı. İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 16:44
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Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki #1MilyonYazılımcı projesi hakkında güncel bilgilere @1milyonistihdam hesabımızdan ulaşabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları

İŞTE MADDE MADDE @1milyonistihdam HESABINDAN YAPILAN O BİLGİLENDİRME

1. Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları

2. #1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları

3. #BTKAkademi ve #1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların @BTKAkademi
üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları

4. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır. #1Milyonİstihdam