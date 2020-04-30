Tarım ve Orman Bakanlığı: Yerli iki patates çeşidi geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, "Sanayilik iki çeşit geliştirmiş bulunmaktayız. Bu çeşitlerimizden biri parmak patatese uygun, diğeri ise cipslik" açıklamasında bulundu.



"TESCİL İÇİN SUNACAĞIZ "



Ayrıca Pırlak, "Önümüzdeki dönemde bunları da tescile sunacağız ve ülke tarımına kazandıracağız" ifadelerini kullandı.







