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Tarım ve Orman Bakanlığı: Yerli iki patates çeşidi geliştirildi

Müdürü , "Sanayilik iki çeşit geliştirmiş bulunmaktayız. Bu çeşitlerimizden biri parmak patatese uygun, diğeri ise cipslik" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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BAKANLIK: YERLİ İKİ PATATES ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ

Müdürü , "Sanayilik iki çeşit geliştirmiş bulunmaktayız. Bu çeşitlerimizden biri parmak patatese uygun, diğeri ise cipslik" açıklamasında bulundu.

"TESCİL İÇİN SUNACAĞIZ "

Ayrıca Pırlak, "Önümüzdeki dönemde bunları da tescile sunacağız ve ülke tarımına kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

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