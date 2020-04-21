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Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...

1 milyon yazılımcı istihdamı için online dersler başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını belirterek, projeye dair merak edilen soruları yanıtladı. Yazılımcı olmak isteyen gençler başvuru işlemlerini ve online eğitim detaylarını araştırıyor. Yazılım online eğitim şu anda 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim ile yapılıyor. Eğitim sayısının yıl sonuna kdar 100'ün üzerine çıkarılması planlanıyor. Peki, yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:59
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Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...

"Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım?", sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon yazılımcı projesi müjdesini vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak projenin tamamlandığını belirterek, online eğitimin detaylarını açıkladı. BTK Akademi üzerinden yapılan online eğitimde algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında dersleri veriliyor. Peki, BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim nasıl olacak? İşte cevaplar...

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Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...

BTK AKADEMİ 1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yazılımcı olmak isteyen vatandaşlar, BTK Akademi üzerinden sisteme girip özgeçmişlerini kaydedecekler.

BTK AKADEMİ ONLİNE EĞİTİM EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...

ONLİNE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Online eğitim dersleri BTK Akademi üzerinden alınabiliyor. Şu anda 13 kategoride 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim, bu sitede hizmet veriyor. Eğitim sayısı yıl sonuna kadar 100'ün üzerine çıkarılacak.

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Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...

BAKAN ALBAYRAK'TAN 1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir üzerinde çalışılan 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Albayrak Twitter'dan video ile şu açıklamalarda bulundu:

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Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje kapsamında gençlerimize online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayacağız.