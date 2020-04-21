Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...

1 milyon yazılımcı istihdamı için online dersler başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını belirterek, projeye dair merak edilen soruları yanıtladı. Yazılımcı olmak isteyen gençler başvuru işlemlerini ve online eğitim detaylarını araştırıyor. Yazılım online eğitim şu anda 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim ile yapılıyor. Eğitim sayısının yıl sonuna kdar 100'ün üzerine çıkarılması planlanıyor. Peki, yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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