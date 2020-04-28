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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Çiftçinin kredi borcu 6 ay erteleniyor...

Son dakika haberine göre , "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ! KREDİ BORÇLARI 6 AY ERTELENİYOR...

, çiftçilerin borçlarının 6 ay ertelendiğini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak çiftçilerin yanında olduklarını ve Mayıs, Haziran aylarında vadesi gelen hazine destekli kredi geri ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi.

Bakan Albayrak yaklaşık olarak 6 milyar liralık borcun öteleneceğini açıkladı.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız."

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