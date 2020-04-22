Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Tarihi istihdam hamlesinin detayları belli oldu
‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkânı sağlayacak” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Projenin tarihi bir istihdam hamlesi olduğunu söyleyen Albayrak, "Projeden gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri özgeçmişlerine (CV) işlenecek ve CV Bankası'ndan firmaların ulaşımına açılacak" dedi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bunun heyecanlandırdığını belirterek, "Bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkânı sağlayacak" dedi.
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
Projeye katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirten Albayrak, 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazır olduğunu ifade etti. Albayrak, "Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.
CV'LER HAVUZDA TOPLANACAK
Türkiye'nin 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı olduğunu anlatan Albayrak, şunları söyledi: "Yazılımda özellikle ara eleman açığımız var. Bu alanda büyük bir sıçrama sağlarsak hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı, tasarım ve güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. Bu proje, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkân tanıyacak, ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak." Özgeçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Yazılımcı ihtiyacı duyan firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek" dedi.
İŞTE PROJENİN DETAYLARI
* Başvurular internetten yapılacak.
* Gençler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklar.
* 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim hazırlandı.
* Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'ün üzerine çıkarılacak.
* Programa katılmak isteyenler internet üzerinden özgeçmiş dolduracak.
* Gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek.
* Özgeçmişler tüm firmaların erişimine açık bir havuzda toplanacak.
* Yazılımcı ihtiyacı olan bu kanalla gençleri istihdam edecek.
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