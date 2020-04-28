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Corona virüs sonrasına hazırlık zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılacak

, corona virüsün etkisini ve yayılma hızını kırarken; yeni sürecin ekonomide fırsata dönmesi için kolları sıvadı. başkanlığında bugün toplanacak ve 'nde, Covid-19 sonrası için ekonomide tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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CORONA VİRÜS SONRASINA HAZIRLIK ZİRVESİ!

, Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken; yeni sürecin ekonomide fırsata dönmesi için kolları sıvadı. başkanlığında bugün toplanacak ve 'nde, Covid-19 sonrası için ekonomide tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek.

TELEKONFERANSLA YAPILACAK
TÜSİAD, DEİK, , ASKON, , Türk-İş ve Memur- Sen'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı, telekonferansla yapılacak. Bakan Albayrak, hafta sonu yaptığı paylaşımda bugünkü toplantıya ilişkin "Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Bu konuları detaylı konuşacağız" demişti.

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