Corona virüs sonrasına hazırlık zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılacak

Türkiye, Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken; yeni sürecin ekonomide fırsata dönmesi için kolları sıvadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bugün toplanacak Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde, Covid-19 sonrası için ekonomide tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek.

TELEKONFERANSLA YAPILACAK

TÜSİAD, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD, Türk-İş ve Memur- Sen'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı, telekonferansla yapılacak. Bakan Albayrak, hafta sonu yaptığı paylaşımda bugünkü toplantıya ilişkin "Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Bu konuları detaylı konuşacağız" demişti.