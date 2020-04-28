Kovid-19 Avrupa'nın önemli bankalarını vurdu!
Aralarında Deutsche, BNP Paribas, UBS, BBVA, RBS, CRedit Suisse`nin de olduğu Avrupa’nın 25 büyük bankasını corona virüs vurdu. Bankalar 2008 krizini adeta mumla arıyor. Çünkü, küresel finans krizi dönemindeki şokun daha büyüğü ile karşı karşıyalar. 2009 yılındaki bilançodaki şüpheli alacaklar oranı üç katına çıkmış durumda.
Bankaların mevcut sermaye yapılarının bu şoku atlatıp atlatamayacağı da merak konusu. 25 büyük bankanın şüpheli alacaklarının oranı yüzde 14.3'ü buldu. Bu oran ortalamanın yüzde 4 üzerinde.
Bu yılki artış oranı ise yüzde 10. Bankaların 2020 karlarının da bu nedenle yüzde 10 civarında daha düşük olması bekleniyor.
PİYASA DEĞERLERİ YÜZDE 41 ERİDİ
Avrupa'nın 25 büyük bankasının şu ana kadar piyasa değerinde yüzde 41'lik bir erime oldu. Bankaların yeni bir sermaye artırımına gitme ihtimali hatta kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.
HÜKÜMETLER 'KREDİ VERİN' DİYOR
Avrupa'daki hükümetler ülkelerindeki bankalara baskı yapıyor. Büyük müşteriler kredi line'larını düşürürken hükümetler de küçük şirketler ve halka daha fazla kredi verilmesini istiyor.
Kaynak:Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Kredi borçları 6 ay erteleniyor...
- "Fatih" o limana yanaşacak!
- Gözler yarına çevrildi! Dev proje yarın tanıtılacak
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! 29 Nisan'da...
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Peş peşe bildirimler! Çarklar hızlanıyor
- Başkan Erdoğan talimat vermişti! Son hali böyle görüntülendi
- A101'de bu hafta neler var?
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?