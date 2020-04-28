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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Gözler yarına çevrildi! 'Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılacak

Son dakika: Gözler yarına çevrildi! 'Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılacak

Son dakika haberine göre ve ev sahipliğindeki tanıtıma ile da katılacak. ile tohumdan çatala kadar olan sürecin tek elden yürütülmesi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kurulması ve tarımın tüm paydaşlarının tek bir platformda buluşması sağlanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ! DEV PROJE YARIN TANITILACAK

ve tarafından hayata geçirilen 'nın (DİTAP) tanıtımı yarın gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak DİTAP uygulamaya konuldu.

Hazine ve , Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin () desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

BAKAN ALBAYRAK DA KATILACAK
Tarım ve ev sahipliğinde , ve TOBB Başkanı 'nun katılacağı DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUZ
Bakan Pakdemirli de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın tarım sektörümüzün dijitalleşmesi yolunda büyük bir adım atıyoruz. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak bu adım memleketimize büyük bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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