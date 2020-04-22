Son dakika: Bakan Kurum açıkladı: 156 milyon liralık borcu 3 ay süreyle erteliyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz" dedi. Bakan Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi." ifadelerini kullandı.
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