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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Proje tamamlandı' deyip duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, proje için "Tarihi bir istihdam hamlesi" dedi.
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