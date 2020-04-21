Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Proje tamamlandı' deyip duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, proje için "Tarihi bir istihdam hamlesi" dedi.