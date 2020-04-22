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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 24 Nisan'da bankalar açık olacak mı? Türkiye Bankalar Birliğinden flaş açıklama

Son dakika: 24 Nisan'da bankalar açık olacak mı? Türkiye Bankalar Birliğinden flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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24 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI? AÇIKLAMA GELDİ

Son dakika haberine göre "’nın 21 nisan 2020 tarihli “sokağa çıkma kısıtlaması” kararına istinaden 31 ilde cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır" açıklamasında bulundu.

, 'nın 21 Nisan 2020 tarihli "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kararına istinaden 31 ilde Cuma günü banka şubeleri kapalı olacağını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2020 tarihli "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

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