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Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
Kargolar açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında kargo firmalar çalışacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo'nun çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 12:09
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