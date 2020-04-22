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Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?

Kargolar açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında kargo firmalar çalışacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo'nun çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 12:09
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Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?

Sokağa çıkma yasağında kargo firmaları açık mı? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 23-24-25 ve 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasının ardından kargo bekleyen ve sipariş verecek olan vatandaşlar kargo şirketlerinin açık olup olmadığının merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?

23-24-25-26 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.

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Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.