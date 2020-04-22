Kremlin Sözcüsü Peskov: Petrol fiyatlarındaki dinamikler gerçekten olumsuz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, petrol fiyatlarına ilişkin, "Fiyatlardaki dinamikler gerçekten olumsuz ve mevcut durum kolay değil." dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde gerilemişti.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"UZUN VADELİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"
Rusya'nın fiyat düşüşüyle ilgili önlem planlarının sorulması üzerine Peskov, "Beklemek gerekiyor. Fiyatlardaki dinamikler gerçekten olumsuz ve mevcut durum kolay değil. Ancak durumu bir gün veya hafta üzerinden değil, uzun vadeli değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
TALEP GERİLEDİ
Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde gerilemişti.
AZALTMA KARARI ALINMIŞTI
Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan açıkladı! İhracatta "sanal ticaret" atağı
- Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Altın fiyatları ne kadar?
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Rus hükümeti o bankanın yüzde 50 hissesini satın aldı
- Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Birlikte başaracağız
- 24 Nisan'da bankalar açık olacak mı? Açıklama geldi
- Hükümet düğmeye bastı! Koronadan sonra da devam edecek
- Bakan güvence verdi: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu
- SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!
- Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?
- 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...