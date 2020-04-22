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Kremlin Sözcüsü Peskov: Petrol fiyatlarındaki dinamikler gerçekten olumsuz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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RUSYA'DAN ŞOK PETROL İTİRAFI!

Dmitriy Peskov, fiyatlarına ilişkin, "Fiyatlardaki dinamikler gerçekten olumsuz ve mevcut durum kolay değil." dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde gerilemişti.

Peskov, başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"UZUN VADELİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

'nın fiyat düşüşüyle ilgili önlem planlarının sorulması üzerine Peskov, "Beklemek gerekiyor. Fiyatlardaki dinamikler gerçekten olumsuz ve mevcut durum kolay değil. Ancak durumu bir gün veya hafta üzerinden değil, uzun vadeli değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TALEP GERİLEDİ

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde gerilemişti.

AZALTMA KARARI ALINMIŞTI

'ın liderlik ettiği ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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