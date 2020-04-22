4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına Ramazan düzenlemesi!
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bugün 24.00’da başlayacak 4 günlük kısıtlama 26 Nisan’a kadar sürecek. Yasağın ilk 2 günü vatandaş açık olan market ve bakkallara gidebilecek. Fırınlar ise 4 gün boyunca açık kalacak.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 23-26 Nisan arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bugün 24.00'da başlayacak 4 günlük kısıtlama 26 Nisan saat 24.00'da sona erecek.
Genelgeye göre; Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle dün olduğu gibi bugün de market ve bakkallar 08.00'dan 23.00'a kadar açık olacak.
Yasağın ilk iki günü olan 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.
Yasağın son iki günü olan Cumartesi ve Pazar günleri ise bakkal ve marketler de kapalı olacak.
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, her mahalle için dağıtım planı yapacak.
AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf olacak.
Ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler de kısıtlamadan muaf tutulacaklar. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, asgari seviyede personel bulundurmak kaydıyla kamu çalışanları 24 Nisan Cuma günü izinli sayılacak.
Sabah
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