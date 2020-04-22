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Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kilometrelerce 'su' kuyruğu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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YASAK ÖNCESİ GÖRÜNTÜLENDİ! 'SU' KUYRUĞU

tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve öncesi ’da binlerce kişi, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce oluşturdu. almak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Bursalılar Uludağ'ın kaynak sularını Hamamlıkızık'taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor. İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2,5 lira karşılığında dolduruluyor.

Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kilometrelerce 'su' kuyruğu BURSA'DA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ KİLOMETRELERCE 'SU' KUYRUĞU

KUYRUK OLUŞTU

Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık'a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü kadar uzayan oluşturdular.

2 SAAT KUYRUK BEKLEDİLER

Kaliteli içme suyundan alabilmek için neredeyse araçlarıyla 2 saat kuyrukta bekleyen Bursalılar, Ramazan ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bütün bidonları doldurmak istediklerini ifade ettiler.

JANDARMA TEDBİR ALDI

Sırası gelip de fabrikaya ulaşanlar bidon sayısına göre 8-10 dakika gibi kısa sürede işini görüp ücretini ödedikten sonra fabrikasından ayrılıyor. Jandarma trafik ekipleri de tedbir alarak herhangi bir kargaşa yaşanmasını önledi. Ayrıca vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi.

15 GÜNLÜK SU İHTİYACIMIZI KARŞILIYORUZ

Su almaya gelenler ise hallerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Hem 4 gün sokağa çıkılmayacak hem de geliyor. Bazen komşuların da bidonlarını aracımıza doldurup 10 günlük 15 günlük su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Uludağ'dan gelen bu kaynak suyu diğer kaynak sularına da benzemiyor" dediler.

KAMERAYA YANSIDI

Su izdihamı ve kilometrelerce uzayan kuyruk ise drone ile havadan görüntülenirken, 700 yıllık tarihi köyün yeşilliği de kameraya yansıdı.

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