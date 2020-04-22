Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kilometrelerce 'su' kuyruğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi Bursa’da binlerce kişi, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Su almak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Bursalılar Uludağ'ın kaynak sularını Hamamlıkızık'taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor. İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2,5 lira karşılığında dolduruluyor.
KUYRUK OLUŞTU
Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık'a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü kadar uzayan kuyruk oluşturdular.
2 SAAT KUYRUK BEKLEDİLER
Kaliteli içme suyundan alabilmek için neredeyse araçlarıyla 2 saat kuyrukta bekleyen Bursalılar, Ramazan ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bütün bidonları doldurmak istediklerini ifade ettiler.
JANDARMA TEDBİR ALDI
Sırası gelip de fabrikaya ulaşanlar bidon sayısına göre 8-10 dakika gibi kısa sürede işini görüp ücretini ödedikten sonra su fabrikasından ayrılıyor. Jandarma trafik ekipleri de tedbir alarak herhangi bir kargaşa yaşanmasını önledi. Ayrıca vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi.
15 GÜNLÜK SU İHTİYACIMIZI KARŞILIYORUZ
Su almaya gelenler ise hallerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Hem 4 gün sokağa çıkılmayacak hem de Ramazan ayı geliyor. Bazen komşuların da bidonlarını aracımıza doldurup 10 günlük 15 günlük su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Uludağ'dan gelen bu kaynak suyu diğer kaynak sularına da benzemiyor" dediler.
KAMERAYA YANSIDI
Su izdihamı ve kilometrelerce uzayan kuyruk ise drone ile havadan görüntülenirken, 700 yıllık tarihi köyün yeşilliği de kameraya yansıdı.
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