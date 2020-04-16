Son dakika: Bakanlıktan sanayiciye yeni kolaylık: 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak
Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı sanayicileri koruyacak iki yeni adım geldi. Sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak. Elektrik tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi vizesi için tanınan ek süre de 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan sanayi sektörüne yönelik tedbirler almayı sürdürüyor. Sürekli olarak sektörün nabzını tutan bakanlık, sanayicilerin elini güçlendirecek adımları da peyderpey atıyor. Bakanlık, son olarak iki yeni tedbiri hayata geçirdi. Bunlardan biri, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken yıllık işletme cetvelini ilgilendiriyor.
SANAYİCİLERE DESTEK
Bakanlık, yeni çalışmasıyla Covid-19 salgını nedeniyle e-Devlet üzerinden mücbir sebep bildiren sanayicilere destek olacak. Yıllık işletme cetvelini nisan ayı sonuna kadar yetiştiremeyen sanayicilere başvurmaları durumunda 4 aya kadar ek süre verilecek. Yıllık işletme cetveli erteleme talepleri, 17 Nisan tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne girilebilecek. Bakanlık, talepleri hızlıca sonuçlandıracak.
30 GÜN YERİNE 90 GÜN OLARAK UYGULANACAK
Bakanlığın bir diğer yeni çalışması sanayi sicil belgesi vizesi ile ilgili. Elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayiciler, 2 yılda bir bakanlığın sanayi sicil sistemi üzerinden vize yaptırıyor. Covid-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek gecikmeleri dikkate alan bakanlık, vize ek süre uygulamasında değişikliğe gitti. Bakanlığın teklifi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı karar ile vizeleri 1 Mart ile 30 Haziran arasında dolacak olan sanayiciler için ek süre 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.
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