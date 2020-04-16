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Son dakika: Motorine 21 kuruş indirim geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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Son dakika haberine göre... EPGİS: Bu gece yarısı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Uluslararası piyasalarda Brent ve akaryakıt fiyatlarında dalgalanma, salgının ilk dönemlerine oranla durulsa da devam ediyor. fiyatı, "+" olarak adlandırılan ülkelerin, üretimi günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma kararı sonrasında bir miktar arttı, ardından geriledi. Brent petrol halen 27 dolardan işlem görüyor.

21 KURUŞ İNDİRİM

Uluslararası piyasalarda motorinin tonu, 254 dolardan 238 dolara kadar geriledi. Motorine, bu gece yarısından itibaren yapıldı.'da motorinin litre fiyatı ortalama 5.15 TL civarına gelecek.

SABİT KALACAK

Benzinin tonu, 203 dolar düzeyinde seyrediyor. Küresel piyasalarda son birkaç gündür fiyatlarında yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket gözlenmedi. Bu nedenle benzinin pompa fiyatları şimdilik sabit kalacak.

Son dakika haberi: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim SON DAKİKA HABERİ: MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM
Benzin ve motorin fiyatlarına yeni indirim gelecek mi? İstanbul İzmir ve Ankara'da benzin motorin ve LGP fiyatları ne kadar? |Video BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA YENİ İNDİRİM GELECEK Mİ? İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA BENZİN MOTORİN VE LGP FİYATLARI NE KADAR? |VİDEO

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