Son dakika: Motorine 21 kuruş indirim geldi

Son dakika haberine göre... EPGİS: Bu gece yarısı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol ve akaryakıt fiyatlarında dalgalanma, salgının ilk dönemlerine oranla durulsa da devam ediyor. Brent petrol fiyatı, "OPEC+" olarak adlandırılan ülkelerin, üretimi günlük yaklaşık 10 milyon varil kısma kararı sonrasında bir miktar arttı, ardından geriledi. Brent petrol halen 27 dolardan işlem görüyor.

21 KURUŞ İNDİRİM

Uluslararası piyasalarda motorinin tonu, 254 dolardan 238 dolara kadar geriledi. Motorine, bu gece yarısından itibaren 21 kuruş indirim yapıldı.İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 5.15 TL civarına gelecek.

SABİT KALACAK

Benzinin tonu, 203 dolar düzeyinde seyrediyor. Küresel piyasalarda son birkaç gündür benzin fiyatlarında yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket gözlenmedi. Bu nedenle benzinin pompa fiyatları şimdilik sabit kalacak.