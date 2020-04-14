14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan ekonomideki yeni tedbirlere ilişkin flaş açıklama

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan ekonomideki yeni tedbirlere ilişkin flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
ABONE OL
EKONOMİDE YENİ ÖNLEMLER! BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK

Son dakika haberine göre Ekonomideki yeni tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız" dedi.

Son dakika haberine göre Ekonomideki yeni tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız" dedi.

Ekonomide yeni önlemler! AK Parti Grup Başkanvekili Muş açıkladı: Bugün Meclis'e sunulacak EKONOMİDE YENİ ÖNLEMLER! AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUŞ AÇIKLADI: BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK

Muş, gazetecilere şunları söyledi:
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif ediyoruz.

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz burada yetkiyi belediyelere bırakıyoruz.

Yeni teklifimiz 15 maddeden oluşuyor. Bugün Meclis'e veriyoruz.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu aziz millet için ne yapsak az kalır SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: BU AZİZ MİLLET İÇİN NE YAPSAK AZ KALIR
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: EKONOMİMİZİ, ÜRETİMİMİZİ AYAKTA TUTACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: TOPLAMDA 4,4 MİLYON AİLEYE VERECEĞİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA