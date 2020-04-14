Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan ekonomideki yeni tedbirlere ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberine göre Ekonomideki yeni tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız" dedi.

Son dakika haberine göre Ekonomideki yeni tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız" dedi.

Muş, gazetecilere şunları söyledi:

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif ediyoruz.

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz burada yetkiyi belediyelere bırakıyoruz.



Yeni teklifimiz 15 maddeden oluşuyor. Bugün Meclis'e veriyoruz.