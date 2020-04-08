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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK: EKONOMİMİZİ, ÜRETİMİMİZİ AYAKTA TUTACAĞIZ

Son dakika haberine göre Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle paylaşım yapan , "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız." diye yazdı.

, Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız | Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: EKONOMİMİZİ, ÜRETİMİMİZİ AYAKTA TUTACAĞIZ | VİDEO


Bakan Albayrak paylaşımında, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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