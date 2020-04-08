Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız
Son dakika haberine göre Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız." diye yazdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: EKONOMİMİZİ, ÜRETİMİMİZİ AYAKTA TUTACAĞIZ | VİDEO
Bakan Albayrak paylaşımında, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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