Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği haberi yalandır
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan son günlerde ortaya atılan "sanayi tesisleri 10 gün süreyle kapatılacak" iddiasına net yanıt geldi.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Bakanlık, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
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