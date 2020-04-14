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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği haberi yalandır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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BAKANLIKTAN FLAŞ YANIT: O İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Sanayi ve : Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; başta olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu , , ve illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Sanayi ve 'ndan son günlerde ortaya atılan "sanayi tesisleri 10 gün süreyle kapatılacak" iddiasına net yanıt geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlık, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan; başta olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu , , ve illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

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