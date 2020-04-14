Son dakika: Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı
Son dakika haberine göre İstanbul'da Kasımpaşa semtinin en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılay Meydanı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerinin 14 gün süreyle saat 09.00 ile 21.00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi.
Karara göre, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar, söz konusu bölgelerde iş yeri bulunan esnaf, iş yeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla giriş ve çıkış izninin verileceği, tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın ardından harekete geçen polis ve zabıta ekipleri getirdikleri bariyerlerle Kızılay Meydanını kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bunun yanı sıra ekipler Kızılay Meydanı ve caddelerin yaya trafiğine kapatıldığına dair anonslar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.
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