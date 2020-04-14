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Son dakika: Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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O NOKTALAR KAPATILDI

Son dakika haberine göre 'da semtinin en işlek caddeleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan tarafından, , Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerinin 14 gün süreyle saat 09.00 ile 21.00 arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Kasımpaşa'nın en işlek caddeleri ve Kızılay Meydanı 14 gün süreyle kapatıldı KASIMPAŞA'NIN EN İŞLEK CADDELERİ VE KIZILAY MEYDANI 14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Karara göre, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar, söz konusu bölgelerde iş yeri bulunan esnaf, iş yeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla giriş ve çıkış izninin verileceği, tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın ardından harekete geçen polis ve zabıta ekipleri getirdikleri bariyerlerle Kızılay Meydanını kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bunun yanı sıra ekipler Kızılay Meydanı ve caddelerin yaya trafiğine kapatıldığına dair anonslar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

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