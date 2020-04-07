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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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TOPLAMDA 4,4 MİLYON AİLEYE VERECEĞİZ

, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz" dedi.

''5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.''

Detaylar gelecek...

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