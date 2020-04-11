Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin % 61’ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.
Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile artırıldığını ifade ederek; "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; Şartlı Doğum Yardımını 100 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL'ye çıkardık" dedi.
433 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK
2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları (Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı ve Şartlı Lohusalık Yardım Programları ) ile, 2012 yılından bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını hatırlatan Selçuk; "2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık" dedi.
BÜTÇE KAYNAKLARIMIZIN ROLÜ BÜYÜKTÜR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlatan Bakan Selçuk; "Bu süreçte zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz." diye konuştu.
Selçuk, "Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür." ifadelerini kullandı.
%29'LUK ARTIŞA GİDİLDİ
Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, sosyal yardım harcamalarını rekor seviyede artırıldığını ve kaynakların mali disiplin içerisinde amacına uygun olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Lohusalık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı miktarlarında da %29'luk artışa gidildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Dönmez: Seri üretime başlandı! Haftaya raflarda olacak
- ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeyle sözleşme
- Trafik sigortası ve DASK prim ödemeleriyle ilgili karar
- Temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
- Lacalle: Türkiye krizi rahat bir şekilde atlatacak
- İkinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Ev kirasını ödeyemeyenler dikkat! İşte kritik tarih
- Araç sahiplerine sevindirici haber
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?
- Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?
- Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi? İlçeler dahil mi?
- Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?
- Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama
- Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?
- İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?