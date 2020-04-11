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Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız seri üretimde! Haftaya raflarda olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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BAKAN DÖNMEZ: SERİ ÜRETİME BAŞLANDI! HAFTAYA RAFLARDA OLACAK

Son dakika haberine göre ve ," Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız." dedi.

ve , yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı ""in haftaya raflarda yerini alacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOREL'in seri üretimde olduğunu belirtti.

BOREL'in haftaya raflardaki yerini alacağını kaydeden Dönmez, "Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada el dezenfektanları üretiminde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün () sürecini tamamladığını duyurmuştu. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden'in borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacağını ifade eden Dönmez, BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içerdiğini belirtmişti.

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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ar-Ge tamam! Seri üretimine başlıyoruz... SON DAKİKA: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: AR-GE TAMAM! SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ...

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