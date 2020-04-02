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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Kronik hastalar dikkat: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

, yeni tip koronavirüs ile mücadelede Kurumu tedbirleri kapsamında, "Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.

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