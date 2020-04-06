Bakan Selçuk: Eczanelerimizle ilaç teminine ilişkin imzaladığımız protokolümüzün süresini uzattık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında eczanelerle mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını duyurdu. Bakan Selçuk, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.
"PROTOKOLÜMÜZÜN SÜRESİNİ UZATTIK"
İlaç teminine ilişkin protokolün 31 Mart itibarıyla sona erdiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de SGK ile TEB arasında ek bir protokol imzaladık." dedi.
YENİLEMEYE GEREK YOK
Bakan Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını da bildirdi.
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