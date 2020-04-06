06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Selçuk: Eczanelerimizle ilaç teminine ilişkin imzaladığımız protokolümüzün süresini uzattık

Bakan Selçuk: Eczanelerimizle ilaç teminine ilişkin imzaladığımız protokolümüzün süresini uzattık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
ABONE OL
BAKAN AÇIKLADI! O SÜRE UZATILDI

Aile, Çalışma ve , yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında eczanelerle mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve , Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını duyurdu. Bakan Selçuk, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.

"PROTOKOLÜMÜZÜN SÜRESİNİ UZATTIK"

İlaç teminine ilişkin protokolün 31 Mart itibarıyla sona erdiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de ile TEB arasında ek bir protokol imzaladık." dedi.

YENİLEMEYE GEREK YOK

Bakan Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını da bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 1 Temmuz’a kadar durduruldu AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DUYURDU: 1 TEMMUZ’A KADAR DURDURULDU
Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklama SON DAKİKA | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İşverenimizi ve istihdamı koruyacağız SON DAKİKA: AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: İŞVERENİMİZİ VE İSTİHDAMI KORUYACAĞIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA