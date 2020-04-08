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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 70 yıllık hayal gerçek oluyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI! 70 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor." dedi.

, çalışmaları süren inşaatı hakkında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 70 yıllık hayal gerçek oluyor |Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLADI! 70 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR |VİDEO

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz."

Bakan Albayrak bu karelerle duyrudu:



Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: EKONOMİMİZİ, ÜRETİMİMİZİ AYAKTA TUTACAĞIZ
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