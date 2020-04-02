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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK: UNUTMAMALIYIZ Kİ OTİZM BİR EKSİKLİK DEĞİL FARKLILIKTIR

Hazine ve Maliye Bakanı , "Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı. Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı. Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır." ifadelerine yer verildii.

Detaylar gelecek...

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