Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı. Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı. Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır." ifadelerine yer verildii.
Detaylar gelecek...
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